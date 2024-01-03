Минобороны: на Херсонском направлении ВСУ потеряли более 50 военных

Минобороны РФ сообщило о том, что на херсонском направлении российские войска поразили живую силу украинских войск у четырех населенных пунктов на правом берегу Днепра: Тягинка, Ивановка, Садовое и Токаревка.
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