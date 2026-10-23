Двух студентов, выполнявших указания мошенников, задержали в Великом Новгороде за взлом сейфов. Молодые люди успели обмануть школьницу, намереваясь похитить деньги и драгоценности у ее родителей, сообщили в управлении МВД по Новгородской области.
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