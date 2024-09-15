Huawei Mate XT Ultimate в развернутом виде может составить конкуренцию iPad

Складной смартфон от компании Huawei стал сенсацией, которая уже принесла ей немалую выгоду. Только в одном Китае оформлено 4,9 млн предзаказов на модель Mate XT Ultimate, при том, что она стоит внушительные $2800.
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