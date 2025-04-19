Вы крадете у себя минимум 10 лет жизни, если в 50+ у вас есть эти проблемы со здоровьем

Новое исследование немецких кардиологов, опубликованное в авторитетном журнале New England Journal of Medicine, развеяло миф о том, что после полувекового юбилея изменить что-то в своем здоровье уже не получится.
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