Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Владимир Мехонцев
    О чем вы говорите? Столько уже "красных линий" пересечено без серьезной ответки, что, право слово, такие вот публикац...На этот раз ответ...
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"Радоваться или ужасаться тому, что такие новости стали рутиной?"

"Радоваться или ужасаться тому, что такие новости стали рутиной?"

Ещё два: продолжается разгребание авгиевых конюшен в Минобороны. Офицеры военного представительства Минобороны РФ Иван Популовский и Григорий Зорин подозреваются в получении взяток в особо крупном размере, сообщил СК РФ.

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Комментарии
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СП
Сергей Потемкин
Пусть воруют, нефти и газа ещё много
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12 час.
Ольга Павлова
Сбегут же, твари...
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12 час.
Елена
Расстрелять или пожизненное, с полной конфискацией имущества.
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10 час.

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