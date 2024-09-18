"Радоваться или ужасаться тому, что такие новости стали рутиной?"

Ещё два: продолжается разгребание авгиевых конюшен в Минобороны. Офицеры военного представительства Минобороны РФ Иван Популовский и Григорий Зорин подозреваются в получении взяток в особо крупном размере, сообщил СК РФ.
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