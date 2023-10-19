Арабское издание: Ситуация вынуждает НАТО пересмотреть свои подходы к украинскому конфликту

В зарубежной прессе всё чаще появляются материалы, в которых говорится о том, что натовские функционеры на данном этапе украинского конфликта готовы повлиять на украинское правительство с той целью, чтобы конфликт оказался «заморожен».
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