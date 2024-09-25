Лавров заявил, что Россия победит в конфликте, развязанном Западом руками украинцев

Россия одержит победу в конфликте, который Запад развязал руками украинцев, другого языка на Западе не понимают, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в преддверии участия в 79-й сессии Генассамблеи ООН.
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