Бенчмарк Geekbench раскрыл характеристики процессоров AMD Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D

Geekbench подтвердил характеристики новых процессоров AMD Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D с 3D V-Cache. Оба чипа были протестированы на материнской плате Gigabyte X670 AORUS Elite AX в паре с 32 ГБ оперативной памяти DDR5-4800.
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