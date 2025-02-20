Бенчмарк Geekbench раскрыл характеристики процессоров AMD Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D

Политика как она есть

Geekbench подтвердил характеристики новых процессоров AMD Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D с 3D V-Cache. Оба чипа были протестированы на материнской плате Gigabyte X670 AORUS Elite AX в паре с 32 ГБ оперативной памяти DDR5-4800.