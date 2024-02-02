4 признака, что в России все хорошо. Даже лучше, чем мы думаем.

Валерий Холодок

Здравствуйте, Вера. Вчера меня заинтересовала следующая Ваша мысль: ===" Но! Это всего лишь красивые слова. Так должно быть в идеале."=== Конечно в идеале, а стремиться к чему необходимо? Я вот вчера, по-пути в баню, думал над этими Вашими словами: получилось, что красивые слова- это плохо, идеал- это плохо. А что у нас есть в действительности? Вот по дорогам уже начинают бегать роботы-разносчики товаров, так здорово! Сиди себе дома, тебе всё принесут и эту тему можно развить и дальше. На фоне этой мысли вспомнился роман Воскутинского и Лукодьянова "Формула невозможного": https://fb2.top/formula-nevozmoghnogo-370149/read?ysclid=ls6c14aiyo404363109 И то, что финансовые устремления в приоритете, конечно, не иллюзия, но это путь в ... в романе видно куда. А мы вообще зачем здесь? Может быть для того, чтобы поразмышлять о том, что необходимо предпринять, чтобы этот приоритет переформатировать, или я не прав? Ведь Мысль всегда идёт впереди и главное здесь найти верную мысль, попытавшись развить её в соответствии с возможностями окружающего мира, разве не так? Всего доброго.