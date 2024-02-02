31 июля 2023 Мы с моей подругой много раз спорили: она говорила, что Россия - это страна, которая катится в пропасть.
4 признака, что в России все хорошо. Даже лучше, чем мы думаем.
Комментарии
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Валерий Холодок
Здравствуйте, Вера. Вчера меня заинтересовала следующая Ваша мысль: ===" Но! Это всего лишь красивые слова. Так должно быть в идеале."=== Конечно в идеале, а стремиться к чему необходимо? Я вот вчера, по-пути в баню, думал над этими Вашими словами: получилось, что красивые слова- это плохо, идеал- это плохо. А что у нас есть в действительности? Вот по дорогам уже начинают бегать роботы-разносчики товаров, так здорово! Сиди себе дома, тебе всё принесут и эту тему можно развить и дальше. На фоне этой мысли вспомнился роман Воскутинского и Лукодьянова "Формула невозможного": https://fb2.top/formula-nevozmoghnogo-370149/read?ysclid=ls6c14aiyo404363109 И то, что финансовые устремления в приоритете, конечно, не иллюзия, но это путь в ... в романе видно куда. А мы вообще зачем здесь? Может быть для того, чтобы поразмышлять о том, что необходимо предпринять, чтобы этот приоритет переформатировать, или я не прав? Ведь Мысль всегда идёт впереди и главное здесь найти верную мысль, попытавшись развить её в соответствии с возможностями окружающего мира, разве не так? Всего доброго.
Формула невозможного - читать бесплатно онлайн полную версию книги автора Евгений Войскунский (Евгений Войскунский, Исай Лукодьянов Формула невозможного) #1
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2 час.
Александр Симаков
Даже робот-разносчик не принесёт всё бесплатно. Чтобы робот что-то принёс домой на диван, надо заработать денежку. Размышлять о том, чтобы что-то переформатировать, могут только голодные буддистские монахи или сытые пенсионеры по пути в баню. Для остальных категорий граждан приоритетом является забота о хлебе насущном, а не финансовые устремления. И забота о хлебе насущном не исключает духовного развития личности.
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2 час.
ВераВерная
Валерий, добрый день. Знаете, читая Ваш комментарий, не могла удержаться от улыбки. Наверное, мне надо сходить в баню, и по дороге туда ко мне придёт понимание. Может быть. Александр Симаков Вам очень доходчиво всё объяснил, мы не на облаке живём, чтоб мечтать о кренделях небесных. А на Земле, в России, я думаю о том, где и как мне заработать, чтобы вообще выжить. Без идеалов. Хорошего Вам дня.
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37 мин.
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