Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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    Валерий, добрый день. Знаете, читая Ваш комментарий, не могла удержаться от улыбки. Наверное, мне надо сходить в баню...4 признака, что в...
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4 признака, что в России все хорошо. Даже лучше, чем мы думаем.

4 признака, что в России все хорошо. Даже лучше, чем мы думаем.

31 июля 2023 Мы с моей подругой много раз спорили: она говорила, что Россия - это страна, которая катится в пропасть.

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Комментарии
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Валерий Холодок
Здравствуйте, Вера. Вчера меня заинтересовала следующая Ваша мысль: ===&quot; Но! Это всего лишь красивые слова. Так должно быть в идеале.&quot;=== Конечно в идеале, а стремиться к чему необходимо? Я вот вчера, по-пути в баню, думал над этими Вашими словами: получилось, что красивые слова- это плохо, идеал- это плохо. А что у нас есть в действительности? Вот по дорогам уже начинают бегать роботы-разносчики товаров, так здорово! Сиди себе дома, тебе всё принесут и эту тему можно развить и дальше. На фоне этой мысли вспомнился роман Воскутинского и Лукодьянова &quot;Формула невозможного&quot;: https://fb2.top/formula-nevozmoghnogo-370149/read?ysclid=ls6c14aiyo404363109 И то, что финансовые устремления в приоритете, конечно, не иллюзия, но это путь в ... в романе видно куда. А мы вообще зачем здесь? Может быть для того, чтобы поразмышлять о том, что необходимо предпринять, чтобы этот приоритет переформатировать, или я не прав? Ведь Мысль всегда идёт впереди и главное здесь найти верную мысль, попытавшись развить её в соответствии с возможностями окружающего мира, разве не так? Всего доброго.
Формула невозможного - читать бесплатно онлайн полную версию книги автора Евгений Войскунский (Евгений Войскунский, Исай Лукодьянов Формула невозможного) #1
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2 час.
Александр Симаков
Даже робот-разносчик не принесёт всё бесплатно. Чтобы робот что-то принёс домой на диван, надо заработать денежку.  Размышлять  о том, чтобы что-то переформатировать, могут только голодные буддистские  монахи или  сытые пенсионеры по пути в баню.  Для остальных категорий граждан приоритетом является забота о хлебе насущном, а не финансовые устремления. И  забота о хлебе насущном не исключает духовного развития личности.
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2 час.
ВераВерная
Валерий, добрый день. Знаете, читая Ваш комментарий, не могла удержаться от улыбки. Наверное, мне надо сходить в баню, и по дороге туда ко мне придёт понимание. Может быть. Александр Симаков Вам очень доходчиво всё объяснил, мы не на облаке живём, чтоб мечтать о кренделях небесных. А на Земле, в России, я думаю о том, где и как мне заработать, чтобы вообще выжить. Без идеалов. Хорошего Вам дня.
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37 мин.

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