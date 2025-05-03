Страна и люди
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Страна и люди

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Wildberries сообщает о снижении интереса к товарам для квадроберов

Wildberries сообщает о снижении интереса к товарам для квадроберов

Wildberries зафиксировал падение продаж костюмов, масок и др. товаров для квадроберов. В компании связали динамику с коротким жизненным циклом подобных трендов и общественным порицанием движенияФото: Дарья Широкова / РБК В первом квартале этого года оборот квадроберской атрибутики (костюмов, масок, хвостов, сладостей, замаскированных под еду для животных) сократился на 64% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года в денежном выражении и на 62% в натуральном, сообщил РБК представитель объединенной компании Wildberries & Russ.

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