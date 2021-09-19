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В Роспотребнадзоре предупредили об осеннем пике активности клещей

В Роспотребнадзоре предупредили об осеннем пике активности клещей

Осенью у клещей наступает второй период активности, рассказала ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, доктор биологических наук Наталья Шашина в интервью радио Sputnik, опубликованном в воскресенье, 19 сентября.

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