В Роспотребнадзоре предупредили об осеннем пике активности клещей

Осенью у клещей наступает второй период активности, рассказала ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, доктор биологических наук Наталья Шашина в интервью радио Sputnik, опубликованном в воскресенье, 19 сентября.