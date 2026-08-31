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За первый год работы юридическую помощь в Госюрбюро Ивановской области получили более 300 человек

За первый год работы юридическую помощь в Госюрбюро Ивановской области получили более 300 человек

Всего за первый год работы Государственное юридическое бюро Ивановской области оказало более 450 юридических услуг.

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