МИД России обвинил МОК в сегрегации по национальному признаку

МИД России обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в сегрегации по национальному признаку: «Требуем, чтобы международные спортивные организации отказались от подобного подхода к вопросу участия национальных сборных в Олимпиадах и придерживались буквы и нормы положений Олимпийской хартии».
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