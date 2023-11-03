МИД России обвинил МОК в сегрегации по национальному признаку

МИД России обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в сегрегации по национальному признаку: «Требуем, чтобы международные спортивные организации отказались от подобного подхода к вопросу участия национальных сборных в Олимпиадах и придерживались буквы и нормы положений Олимпийской хартии».