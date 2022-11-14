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Россия отвергает предварительные условия для переговоров по Украине

Россия отвергает предварительные условия для переговоров по Украине

Заместитель главы российского МИД Александр Глушко прокомментировал заявление своего финского коллеги Пекки Хаависто, назвавшего вывод всех российских войск с территории Украины обязательным предварительным условием начала любых мирных переговоров.

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