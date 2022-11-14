Россия отвергает предварительные условия для переговоров по Украине

Заместитель главы российского МИД Александр Глушко прокомментировал заявление своего финского коллеги Пекки Хаависто, назвавшего вывод всех российских войск с территории Украины обязательным предварительным условием начала любых мирных переговоров.
Заместитель главы российского МИД Александр Глушко прокомментировал заявление своего финского коллеги Пекки Хаависто, назвавшего вывод всех российских войск с территории Украины обязательным предварительным условием начала любых мирных переговоров.
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