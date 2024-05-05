Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Новые точки для "концентрации" мигрантов: в Москве появится ещё два аналога "ФудСити" рядом с "Садоводом"для "синергетического эффекта"

Новые точки для "концентрации" мигрантов: в Москве появится ещё два аналога "ФудСити" рядом с "Садоводом"для "синергетического эффекта"

Об этом не говорят Видимо, для того, чтобы мигрантом было где ещё "обитать" де-факто неподконтрольно российским силовым ведомствам.

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