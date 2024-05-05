Новые точки для "концентрации" мигрантов: в Москве появится ещё два аналога "ФудСити" рядом с "Садоводом"для "синергетического эффекта"

Об этом не говорят Видимо, для того, чтобы мигрантом было где ещё "обитать" де-факто неподконтрольно российским силовым ведомствам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Легко отделался, зубы на месте». В Подмосковье мигрант пытался соблазнить девушку чемпиона Европы по киокушинкай
- Последняя избранница Тимура Иванова генеральша Мария Китаева, о которой почему-то не принято говорить вслух
- Реакция иностранных генералов, пришедших посмотреть на сгоревшую технику НАТО в Москве
Свежие комментарии