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Царьград

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Трамп предпринимает шаги для установления мира между Россией и Украиной

Трамп предпринимает шаги для установления мира между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп активно продвигает мирные переговоры между Россией и Украиной. Спецпосланник Стив Уиткофф сообщил о прогрессе после визитов в Москву и Киев.

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