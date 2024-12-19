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Царьград

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CNN: Украина могла разработать лазерное оружие против низколетящих дронов

CNN: Украина могла разработать лазерное оружие против низколетящих дронов

Телеканал опросил экспертов, которые вынесли однозначный вердикт.Украина вполне могла разработать оружие направленной энергии, способное уничтожать «некоторые воздушные цели», сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на специалистов.

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