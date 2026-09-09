Невероятная закуска из болгарского перца на зиму: особый чесночно-базиликовый маринад

Аппетитная закуска из запеченного мясистого перца в ароматной чесночно-базиликовой заливке готовится очень просто и отлично подходит как для бутербродов, так и в качестве дополнения к основным блюдам.
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