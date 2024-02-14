Суд разрешил Genesis продать акции GBTC на сумму более $1,3 млрд.

По данным Bloomberg, суд по делам о банкротстве постановил, что Genesis Global Holdco LLC может продать около 35 миллионов акций фонда GBTC компании Grayscale, стоимость которых в настоящее время превышает $1,3 млрд.
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