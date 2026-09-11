Путин принял участие в Деловом форуме БРИКС

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, прибывший в Нью-Дели с визитом, открыл программу мероприятий по линии БРИКС участием в Деловом форуме объединения.
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