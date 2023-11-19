Глава МО Израиля Галант: ХАМАС на юге Газы столкнется с мощью ЦАХАЛ

Руководитель израильского оборонного ведомства Йоав Галант указал на тот факт, что боевые группы действующей на территории Палестины организации ХАМАС теряют собственные укрытия в секторе Газа, указав на тот факт, что армейские подразделения настигнут их в южной части региона.
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