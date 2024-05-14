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В РФ с помощью камер будут штрафовать за курение в неположенных местах

В РФ с помощью камер будут штрафовать за курение в неположенных местах

Global Look Press/Vladimir Baranov Минцифры совместно с профильными ведомствами рекомендуется проработать вопрос "об установлении личности нарушителя по фото-, видеоматериалам при помощи Единой биометрической системы" (ЕБС).

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