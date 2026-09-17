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Тульские новости

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Тульские «Ураганы» поразили скопление живой силы ВСУ

Тульские «Ураганы» поразили скопление живой силы ВСУ

Тульские «Ураганы» накрыли резервы ВСУ: артиллеристы точным ударом сорвали планы противника.Тульские «Ураганы» накрыли резервы ВСУ: артиллеристы точным ударом сорвали планы противника.

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