Сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю провели «Зарядку со стражем порядка» в детском трудовом лагере

В рамках общероссийской акции МВД России «Зарядка со стражем порядка» сотрудники полиции совместно с региональным отделением общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых», представителями Общественного совета при ГУ МВД России по Пермскому краю организовали спортивное мероприятие для ребят, отдыхающих в загородном трудовом лагере.
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