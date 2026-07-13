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Полуфинал чемпионата мира по футболу начнут с минуты молчания

Полуфинал чемпионата мира по футболу начнут с минуты молчания

Президент Франции Эмманюэль Макрон на своей странице в социальной сети X заявил, что перед полуфиналом чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Испании будет объявлена минута молчания в память о жертвах теракта в Ницце 2016 года.

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