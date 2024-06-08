Похоже, печальная традиция FromSoftware продолжится – в Shadow of the Erdtree не будет дости...

Похоже, печальная традиция FromSoftware продолжится – в Shadow of the Erdtree не будет достиженийК сожалению, печальная традиция FromSoftware в отношении DLC, когда дополнения, выпущенные к играм, не дают достижений, продолжается.
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