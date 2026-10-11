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Призыв Маска найти Украине лидера вместо Зеленского сочли переломным моментом

Призыв Маска найти Украине лидера вместо Зеленского сочли переломным моментом

REUTERS/Jonathan Ernst Слова американского триллионера Илона Маска, призвавшего найти нового лидера для Украины, являются переломным моментом.

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