Epic Games запускает программу раздачи игр и поможет компенсировать сборы Apple ра...

Epic Games запускает программу раздачи игр и поможет компенсировать сборы Apple разработчикам iOSEpic Games планирует добавить около 20 сторонних игр в свой магазин мобильных приложений на Android по всему миру и на iOS в Европейском Союзе, и запустить программу бесплатных игр на мобильных устройствах, начиная с Bloons TD 6 и Dungeon of the Endless: Apogee.