Корейская формула брендов будущего на «ГоАп»: скорость, данные и фандомы

Модераторы: Тимур Мерлин, директор центрального маркетинга и коммерческого департамента «Авито» Мария Колосова, генеральный директор Group4Media Сергей Анисимов, директор по стратегическому маркетингу и развитию ГК «ЛитРес» Евгения Маркова, директор по маркетингу и продажам Rostic's Артем Аманов, руководитель отдела медиакоммуникаций «Купер» [#GALLERY::347559#] Спикеры: Со Ки Сыль (Seo Ki-seul), генеральный директор Constacts и Unknown Data Со Ки Сок (Seo Ki-seok), директор по маркетингу ex IKEA Korea, Kakao Mobility, Coupang Хан Мён Су (Han Myung-su), директор по креативу Woowa Brothers О чем говорили на секции Как находить тренды раньше других и превращать их в вирусный контент? Что нужно знать о корейском рынке? Как построить вокруг бренда настоящий фандом? Как успевать за трендами и ловить вирусность Спикер: Со Ки Сыль (Seo Ki-seul), генеральный директор Constacts и Unknown Data.
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