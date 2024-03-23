Спецслужбы задержали четырёх участников теракта в «Крокусе»

Участников теракта в «Крокус Сити Холле» задержали недалеко от украинской границы.Глава ФСБ России Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек после теракта в «Крокус Сити Холле», в том числе четырёх человек, непосредственно участвовавших в нападении.