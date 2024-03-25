Independent: Ким Чен Ын посетил танковую часть и рассказал о подготовке к войне

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын побывал а одной из танковых частей Корейской народной армии. Глава КНДР высказался о подготовке военнослужащих страны к войне, которая была начата на фоне напряженности в отношениях с Южной Кореей.
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