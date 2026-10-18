Как это бывает: смотришь на тусклую кожу, покупаешь баночку с кислотой, наносишь — и ждешь чуда. А через пару дней просыпаешься с красным, стянутым лицом и понимаешь: что-то пошло не так.
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