Политолог рассказал, какое будущее ждёт Россию и Абхазию после ноябрьского кризиса.В конце прошлой недели в Абхазии разгорелся политический кризис – оппозиция выступила против ратификации соглашение о инвестициях России в страну.
Политолог рассказал, какое будущее ждёт Россию и Абхазию
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТГ
Татьяна Гусева
Абхазия строит свою независимость от России на деньги России! Неужели мы ещё попадемся на удочку этих хитрожопых?!
Ответить
15 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Ни каких инвестиций в эту "гордую и не зависимую" [и на хер ни кому не нужную] Абхазию! Продавать все ресурсы по мировым ценам, по 100% предоплате! Ни каких мандаринов и фруктов из Абхазии в Россию не завозить! А вот потом и посмотрим как и что они начнут кричать.
Ответить
15 час.
Свежие комментарии