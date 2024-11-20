Политолог рассказал, какое будущее ждёт Россию и Абхазию

ИМ

Ильдус Мамлеев

Ни каких инвестиций в эту "гордую и не зависимую" [и на хер ни кому не нужную] Абхазию! Продавать все ресурсы по мировым ценам, по 100% предоплате! Ни каких мандаринов и фруктов из Абхазии в Россию не завозить! А вот потом и посмотрим как и что они начнут кричать.