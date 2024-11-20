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Политолог рассказал, какое будущее ждёт Россию и Абхазию

Политолог рассказал, какое будущее ждёт Россию и Абхазию

Политолог рассказал, какое будущее ждёт Россию и Абхазию после ноябрьского кризиса.В конце прошлой недели в Абхазии разгорелся политический кризис – оппозиция выступила против ратификации соглашение о инвестициях России в страну.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Абхазия строит свою независимость от России на деньги России! Неужели мы ещё попадемся на удочку этих хитрожопых?!
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15 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Ни каких инвестиций в эту &quot;гордую и не зависимую&quot; [и на хер ни кому не нужную] Абхазию! Продавать все ресурсы по мировым ценам, по 100% предоплате! Ни каких мандаринов и фруктов из Абхазии в Россию не завозить! А вот потом и посмотрим как и что они начнут кричать.
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15 час.

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