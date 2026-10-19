Каждый раз, когда по телевизору появляется очередной персонаж с интеллектом табуретки и амбициями Наполеона, каждый раз, когда со сцены несётся то, что приличнее было бы слушать в исполнении пьяного кота на заднем дворе, каждый раз, когда народный глас в комментариях взрывается праведным негодованием - звучит один и тот же сакральный вопрос.
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В общем всё правильно написано, главное "сформировать вкус" зрителей и слушателей. И здесь начинается самое главное - каким образом это возможно сделать? Вот записано:
- Распределять бюджетные средства на постановки, концерты, выставки.
Тогда сразу вопрос - нужна ли какая-то "комиссия" (как в былые времена) чтобы прослушивать исполнителей, просматривать, оценивать и ... допускать?
Какое-то мероприятие типа "Дня города", финансируется из бюджета и кто составляет программу выступлений и приглашённых артистов?
"Раскрутили" коммерческие продюсерские ценнтры кого-то на вкус определённой части граждан - его проглашать или нет?
Кстати , а руководить школой-студией МХАТ богомолова кто назначал ? И не надо сводить минкульт к чисто административным функциям.
Автор, по вашей логике все, что частное, может творить любую мерзость. И жаловаться некому. Бред, что мы голосуем рублем, не катит. Рейтинг того же первого канала упал очень, и что ? И первый канал денег от государства не получает ? Смешно. А звания выскочкам от "культуры" кто дает ? А между прочим, отсутствие культуры вокруг имеет еще и воспитательный эффект. Кто вырос на маргарине, тому и масло ни к чему.... И еще,посмотрите на Китай. Там тоже капитализм , но такого бардака, в том числе культуре и инете,и близко нет. Так может вы, автор, не там ищете ?
Так и в театр уже ходить страшно, т.к. в руководстве полно бесталанных извращенцев.
Так выходит всей этой непотребной тусовкой правит 5-я колона? Олигархи, у которых денег полно?
Автор показал бесполое существо-министерку культурки. Если министр культуры считает выступление таких бездарных артистов недопустимым. он может посоветовать не сдавать в аренду им государственные помещения, арены, каналы ТВ. Сменить руководство каналов. если они проводят политику развращающую россиян. Министр культуры на то и есть главный воспитатель в стране, а автор представляет его как обычного чинушу-ничего не могу, это они сами. Извините, нахера нам такой министр сдался!! Поразительно, что Мишустин не снимает её или ему не дают этого сделать!? Тогда вопрос к ВВП!
Автор перечислил гос.каналы. На некоторых из них свободно резвится всякая шваль из шоу-биза. Почему же Минкульт ни при чём? Логика где?