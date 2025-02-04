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Иркутск Сегодня

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Бензин в Братске вновь подорожал

В Братске произошло очередное повышение цен на автомобильное топливо. Бензин АИ-92 подорожал на 50 копеек, достигнув 56 рублей 90 копеек за литр, Также подорожал на 30 копеек АИ-95, на сегодня цена за литр составляет 60 рублей 20 копеек, а дизельное топливо — 75 рублей 83 копеек за литр.

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