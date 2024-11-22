В Москве оборот высокотехнологичных компаний вырос более чем вдвое за год

Заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева сообщила, что оборот высокотехнологичных производств в столице достиг 854 млрд рублей по итогам трёх кварталов этого года.
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