ВКС провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с космическими аппаратами в интересах Минобороны Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.
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ВКС провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с космическими аппаратами в интересах Минобороны Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.
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