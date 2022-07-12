Пандемия нас не забывает

Всего пару недель назад Роскомнадзор отменил все меры защиты от коронавируса. Ведь число ежедневных заражений упало чуть ли не в сотню раз по сравнению с пиковым, а ежедневных смертей — в несколько сот раз.
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