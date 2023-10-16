Путин заявил, что добрая воля помогла РФ и КНР решить территориальные споры

России и Китаю удалось решить спорные территориальные вопросы потому, что в основе их отношений лежит добрая воля, подчеркнул президент РФ Владимир Путин в опубликованном 16 октября интервью Медиакорпорации Китая.
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