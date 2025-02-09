Ким Чен Ын заявил о "неизменной поддержке" российской армии

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил о "неизменной поддержке" со стороны армии и народа КНДР "справедливого дела российской армии и народа по защите своего суверенитета, безопасности и территориальной целостности".
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