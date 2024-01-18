Вышел геймплей нового симулятора выживания с шаровыми молниями, аномалиями, культистами и дикими животнымиРазработчики из независимой студии Aurora анонсировали новый симулятор выживания от первого лица под названием HARM Weather Warfare.
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