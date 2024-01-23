Увеличение пенсий для ветеранов: новый законопроект в Госдуме РФ Елена ГалицкаяГосударственная Дума Российской Федерации рассматривает законопроект, направленный на повышение выплат для определенных категорий пожилых граждан.
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