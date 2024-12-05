Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 747 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Амара Карпова
    💯💯💯Сергей Лавров зая...
  • Василий Васильев
    У Путина появилась возможность сыграть на противопоставлении Трампа и Си.  И получить такие преференции от Китая, о к...Си Цзиньпин обеща...
  • Василий Васильев
    Наконец-то Хинштейн получил "заслуженную" награду. А то ведь годами мыкался "записным" правдоискателем. Только вот пр...Ещё утром говорил...

После поездки в Киев Шольц подтвердил своё нежелание давать ВСУ ракеты Taurus

После поездки в Киев Шольц подтвердил своё нежелание давать ВСУ ракеты Taurus

ФРГ не даст Украине дальнобойные ракеты для ударов вглубь России.Владимир Зеленский не сумел убедить федерального канцлера Олафа Шольца поставить ВСУ ракеты Taurus и дать разрешение для ударов ими вглубь России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх