После поездки в Киев Шольц подтвердил своё нежелание давать ВСУ ракеты Taurus

ФРГ не даст Украине дальнобойные ракеты для ударов вглубь России.Владимир Зеленский не сумел убедить федерального канцлера Олафа Шольца поставить ВСУ ракеты Taurus и дать разрешение для ударов ими вглубь России.
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