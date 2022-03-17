Хорошо ли вы разбираетесь в китайской кухне: это определит простой тест

Какой уссуриец не любит мясо в кисло-сладком соусе или утку по-пекински? Кафе с восточной кухней в городе достаточно, но много ли вы знаете о кухне Китая на самом деле? Тест от ИА UssurMedia выявит знатоков.
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