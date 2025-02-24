Аналитики: зарплаты в индустрии красоты уверенно растут

В этом году они увеличились на 19 процентов Вакансии в сфере красоты стали более привлекательными: в январе средняя предлагаемая зарплата выросла на 19%, достигнув 67 607 рублей в месяц, рассказили РИАМО в пресс-службе портала «Авито Работа».
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