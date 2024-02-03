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Отчётность азиатских компаний на следующей неделе будет определять динамик...

Отчётность азиатских компаний на следующей неделе будет определять динамик...

Отчётность азиатских компаний на следующей неделе будет определять динамику фондового рынкаДовольно плотная с точки зрения публикации квартальных отчётов западными техногигантами пятница ещё не ставит точку в череде выхода финансовой статистики, поскольку на следующей неделе будут отчитываться крупные азиатские эмитенты типа Alibaba, SoftBank и SMIC.

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