Отчётность азиатских компаний на следующей неделе будет определять динамик...

Отчётность азиатских компаний на следующей неделе будет определять динамику фондового рынкаДовольно плотная с точки зрения публикации квартальных отчётов западными техногигантами пятница ещё не ставит точку в череде выхода финансовой статистики, поскольку на следующей неделе будут отчитываться крупные азиатские эмитенты типа Alibaba, SoftBank и SMIC.