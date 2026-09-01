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Сергей Собянин: объем пассажирских перевозок между Москвой и областью вырос на треть

В рамках проекта «Москва — область» открыто уже более 50 маршрутов, которые соединили столицу с восемью городскими округами ближайшего Подмосковья.

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