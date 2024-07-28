Из плена туарегов в Мали спасли преемника Пригожина

Бойцы «Вагнера» и малийской армии попали в засаду в Мали.Pr Scr vk.com/concordgroup_official--> В плену туарегов в Мали, которые устроили засаду на бойцов ЧВК «Вагнер», оказался преемник главы ЧВК Евгения Пригожина с позывным Лотос.
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