Из плена туарегов в Мали спасли преемника Пригожина

Сергей Андросов

Всё на грани слухов! Одни пишут, что погиб, другие, что обменяли. Погибли до 20 человек, хохлы врут, что 50, а туареги вообще что 100500, да ещё и вертолёт прихватили! В колонне на верёвочке тащили?