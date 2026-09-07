Тест: выберите цитату из повести Александра Куприна, а мы скажем, что для вас значит любовь

Всего один клик поможет вам узнать себя лучше фото: Midjourney7 сентября (26 августа по старому стилю) — день рождения Александра Куприна, русского классика, который писал о любви с такой честностью, что его герои до сих пор отзываются в сердцах читателей.
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