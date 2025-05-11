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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Севилья» о штурме фанатами клубной базы: «Осуждаем вандализм. Отвратительные действия от банды радикалов. Обратимся в полицию»

«Севилья» о штурме фанатами клубной базы: «Осуждаем вандализм. Отвратительные действия от банды радикалов. Обратимся в полицию»

Ранее стало известно, что фанаты «Севильи» штурмовали клубную базу, желали смерти президенту, метали яйца в автобус с командой после поражения от «Сельты».

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